DSÖ Genel Direktörü: Çin'in sıfır Covid politikası sürdürülebilir değil

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin’in Koronavirüs vakalarına karşı uyguladığı “sıfır Covid “ politikasının sürdürülebilir olmadığını söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gazetecilere yaptığı açıklamada “Çinli uzmanlarla bu meseleyi konuştuk ve bu yaklaşımın sürdürülebilir olmayacağını belirttik. Değişrtirmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

DSÖ Acil Durumlar Direktörü Mark Ryan da “sıfır Covid” politikasının insan haklarına etkisinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. Ryan “Önlemlerin topluma, ekonomiye etkisini dengelemeliyiz. Bu her zaman kolay bir hesap değil” dedi.

Çin’in çeşitli kentlerinde daha kolay buluşan Omicron varyantını uygulamak için kapanma önlemleri uygulanıyor. Çin’in finans merkezi Şangay’da altı haftadır kapanma önlemleri sürüyor.

Çin lideri Xi Cinping eleştirilere rağmen sıfır Covid politikasını sürdüreceklerini söyledi.