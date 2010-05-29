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Dünya

DSÖ Erdoğan'a ödül verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Küresel Sigara ile Mücadele Özel Ödülü'nün 2010'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a verilmesini kararlaştırdı.

29 Mayıs 2010 03:00

T24- Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın tütün kontrolü alanındaki güçlü ve sürekli önderliği, özellikle Türkiye'de halka açık kapalı alanlarının yüzde 100 dumansız hale getirilmesine yönelik yasanın uygulanması kararlılığı ve Türkiye'nin küresel tütün kontrolü çalışmalarında dünyanın başı çeken ülkelerden biri haline gelmesine önderlik etmesi nedeni ile bu ödüle layık görüldüğünü bildirdi.



DSÖ açıklamasında, Türkiye'nin 19 Temmuz 2009 tarihinden bu yana DSÖ Avrupa Bölgesinde yer alan İngiltere ve İrlanda ile birlikte yüzde 100 dumansız üç ülkeden biri olduğu belirtildi.
 


"Ödül, tütünle mücadele kararlılığını gösteriyor"


Bu ödülün, kişi veya kurumların 2010 yılında tütünle mücadeleye yapmış oldukları olağanüstü katkıyı teyiden verildiği belirtilen açıklamada, "Bu yılki Küresel Sigara ile Mücadele Özel Ödüllerinin, DSÖ'nün 6 bölgesinden aday gösterilen kişiler arasında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Mauritius ViSa Derneği Başkanı Véronique Le Clézio'ya verilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.


Bu ödül ile küresel tütün salgınına karşı verilen mücadelede elde edilen başarıların takdir edildiği belirtilen açıklamada, aday isimlerin tütün kontrolünün yaygınlaştırılmasına, uygulanmasına dönük araştırma, savunuculuk, sağlığın teşviki ve kapasite geliştirme çalışmalarında sergiledikleri uzun süreli kararlılık ölçütüne göre seçildiği belirtildi. Bu ödüle daha önce Suudi Arabistan Kralı Abdallah Ibn Abdel-Aziz Al-Saud ve Uruguay Devlet Başkanı Tabaré Vázquez layık görülmüştü.
 

Bakan daha önce aldı


Dünya Sağlık Örgütü'nün, 2004 yılından bu yana tütün kontrolü alanında başarı sergileyen kişi veya kuruluşlara 31 Mayıs Sigarasız Dünya Günü nedeniyle ödüller verdiği hatırlatılan açıklamada, dünya genelinde saygınlık uyandıran bu ödüllerin, aynı zamanda güçlü bir tütünle mücadele aracı olduğuna vurgu yapıldı. DSÖ her bölgeden seçilen 5 kişi veya kuruma "31 Mayıs Sigarasız Dünya Günü Ödülleri" ve "Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Özel Ödülleri" veriyor. "Genel Direktör Özel Ödülleri" her yıl en fazla iki kişi veya kuruma verilirken, 2008 yılında "Avrupa Bölgesi 31 Mayıs Sigarasız Dünya Günü Ödülü"nün, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a DSÖ Bölge Direktörü tarafından verildiği hatırlatıldı.

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