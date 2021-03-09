DSÖ: Dünyada her 3 kadından biri cinsel veya fiziksel şiddete maruz kaldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde her üç kadından birinin fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını, bu yaygın suçların pandemi nedeniyle daha da arttığını açıkladı.

DSÖ, 2008 ve 2018 yılları arasında kadınlara yönelik şiddete dair ulusal kayıtlar ve anketlerden elde ettiği sonuçları açıkladı. Buna göre bu 10 yıllık zaman diliminde yaşları 15 ile 49 arasında değişen kadınların yüzde 31'i fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldı.

Yüzde 31'lik oranın 852 milyona denk geldiğini açıklayan DSÖ, bu rakamın daha fazla olmasının çok muhtemel olduğunun altını çizdi. Kurumun verilerine göre kadınların en fazla şiddete maruz kaldığı ülkeler arasında Kiribati, Fiji, Papua Yeni Gine, Bangladeş, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Afganistan öne çıkıyor.

Hayat boyu en az bir kere fiziksel veya cinsel şiddete uğrayan kadınların oranı Avrupa'da ise yüzde 23 olarak açıklandı. Bu oran dünyanın diğer bölgelerine göre en düşük veri oldu. Rapora göre, kadınlar en çok eşleri veya partnerlerinin saldırısına uğradı.