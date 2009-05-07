DSÖ: Domuz yemenin sakıncası yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), domuz yemenin bir sakıncası olmadığını bildirdi.



DSÖ Başkan Yardımcısı Vekili Keiji Fukuda, Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında, H1N1 virüsüne karşı yapılan sağlık taramalarının yeterli olduğunu belirterek, "Domuz yemek bu enfeksiyonu kapmak açısından bir tehlike oluşturmuyor" diye konuştu.



Fukuda ayrıca, hastalığın bir salgına dönüşmesi halinde 2 milyar kişinin etkilenebileceği uyarısında bulundu.



Bu rakamın bir tahmin olmadığını belirten Fukuda, geçmişteki grip salgınlarıyla ilgili tecrübelerinin, dünya nüfusunun üçte birinin hastalandığını gösterdiğini kaydetti.



