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Dünya

DSÖ: ''DOMUZ GRİBİ SALGINI SONA ERDİ'' CENEVRE (A.A)

10 Ağustos 2010 19:58

-DSÖ: ''DOMUZ GRİBİ SALGINI SONA ERDİ'' CENEVRE (A.A) - 10.08.2010 - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüm dünyayı etkisi altına alan domuz gribi salgınının sona erdiğini duyurdu. DSÖ Başkanı Margaret Chan basına yaptığı açıklamada, salgının ''büyük oranda normal seyrini izlediğini'', dünyada artık ''salgın sonrası'' aşamaya geçildiğini söyledi. Stoklarda bulunan H1N1 grip aşılarının salgına yol açan eski virüse karşı halen etkili olduğunu vurgulayan Chan, bu aşıların risk grubundaki kişileri hastalıktan korumak için kullanılması gerektiğine dikkati çekti. Chan, salgının bitmiş olmasına karşın virüsün, tıpkı mevsimsel grip gibi yıllarca zaman zaman ortaya çıkmaya devam edeceğinin altını çizdi. DSÖ'den geçen hafta yapılan açıklamada, salgının başladığı Nisan 2009'dan beri tüm dünyada en az 18 bin 849 kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

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