DSÖ'den ülkelere Omicron uyarısı: Vaka artışına hazır olunmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bütün ülkelerin Koronavirüs'ün Omicron varyantı karşısında vaka artışına hazır olması gerektiğini söyledi.

BBC'de yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü ilaç şirketlerinin Koronavirüs aşılarını Omicron varyantına karşı hazırlamaya başlaması gerektiğini söyledi.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, yetkililerin yeni varyantın bulaşıcılığı ve etkisi üzerine çalışmaları sürdürdüğünü söyledi. Lindmeier, ilaç şirketlerinin yeni aşı için şimdiden hazırlanması gerektiğini söyleyerek "Final alarmı çalana kadar beklemek iyi değildir" dedi.

Omicron varyantı nedeniyle DSÖ'ye henüz bir ölüm raporu bildirilmediğini aktaran Lindmeier, yeni varyantın bulaşıcılığına ve ciddi hastalığa neden olup olmadığına ilişkin araştırmaların devam ettiğini bildirdi.