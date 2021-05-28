DSÖ'den ülkelere çağrı: Dünya genelinde 6 milyon hemşire daha alınması gerekiyor

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Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde sağlık bakanlarının ülkelerinde hemşire alımlarını artırması gerektiğini söyledi. DSÖ, 2030'a kadar 6 milyon daha fazla hemşire alınması gerektiğini, Covid-19 salgının ardından gelişmekte olan ülkelerden bir beyin göçü yaşanabileceğinin altını çizdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün yıllık konferansı için sanal olarak bir araya gelen delegelerin ülkelerdeki hemşirelik mesleğini daha çok yatırım, destek ve eğitimle geliştirmesini talep etmesi bekleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelerin yaklaşık yüzde 50'si hemşire ve ebe olan sağlık çalışanlarına yatırım yapması gerektiğini, Koronavirüs salgınının herkese onların mesleğinin önemini hatırlattığını vurguladı. Ghebreyesus şöyle devam etti: "Onlara çok şey borçluyuz ama buna rağmen küresel anlamda sağlık ve bakım çalışanları hakettikleri koruma, ekipman, eğitim, maaş ve güvenli çalışma koşullarını göremiyor. Eğer daha sağlıklı, güvenli, adil bir gelecek istiyorsak her üye ülke sağlık çalışanlarını korumalı ve onlara yatırım yapmalı" dedi.

DSÖ, ülkelere hemşirelik ve ebelik eğitimlerini iyileştirmeleri, daha çok iş imkânı yaratmaları gerektiğini duyurdu. DSÖ şu an dünya genelinde 27.9 milyon hemşire olduğunu tahmin ederken, bu sayının olması gerekenden 5.9 milyon az olduğunu altını çizdi.