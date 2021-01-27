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Dünya

DSÖ'den mutasyon açıklaması: İngiltere'de ortaya çıkan yeni tür 70, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni tür 31 ülkede tespit edildi

27 Ocak 2021 20:09

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere’de ortaya çıkan Koronavirüs'ün yeni mutasyonunun 70 ülkede, Güney Afrika’da ortaya çıkan mutasyonun ise 31 ülkede tespit edildiğini duyurdu.

İngiltere’de Covid-19’un mutasyona uğramış şekli olarak saptanan ve Virus-Variante VUI 2020/12/01 olarak tanımlanan yeni virüs nedeniyle dünya üzerinde birçok ülke İngiltere ile tüm karşılıklı uçuşları durdurmuştu.

Geçen haftalarda DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Avrupa'da artan vakalar ve Koronavirüs'ün mutasyona uğrayan yeni türüne yönelik bölge ülkelerine uyarıda bulunmuştu. 

Mevcut durumu "salgının seyrinde dönüm noktası" olarak nitelendiren Kluge, Avrupa'yı endişe verici durum karşısında "daha fazlasını yapmaya" çağırmıştı. 

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