DSÖ'den çekilen ABD'nin örgütün reform müzakerelerine öncülük etmesine tepki

ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) çekilme kararına rağmen örgütün yeniden yapılandırması ile ilgili çalışmalara öncülük etme isteğine Fransa ve Almanya'dan tepki geldi.

Reuters'ın özel haberine göre iki ülkenin, DSÖ'nün reform müzakerelerinden bu nedenle çekildiği öne sürüldü.

Washington yönetimi, Covid-19 salgını döneminde Çin'den taraf olup pandemiyi iyi yönetememekle suçladığı DSÖ'den 1 yıl içinde ayrılacağını Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruma resmen bildirmişti. Avrupa ülkeleri de benzer şikayetler de bulunsa da Beyaz Saray'ın örgütten çekilmesini eleştirmişti.

Reuters'a konuşan konuya yakın bir yetkili, "Hiç kimse, kendi DSÖ'den ayrılmış bir ülkenin örgütle ilgili reform planı hazırlayacağı müzakerelere sürüklenmek istemez" yorumunda bulundu.

Almanya ve Fransa sağlık bakanlıklarının, ABD'nin reform çalışmalarına liderlik etmesine karşı olduklarını teyit ettiği aktarıldı. Donald Trump'ın ekibinden bir yetkili ise Paris ve Berlin'in, DSÖ ile ilgili yol haritası hazırlayacak olan gruba katılmama kararı aldığını söyledi.