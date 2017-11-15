DSİ'nin şantiyeleri kapanıyor mu?

Devlet Su İşleri’ne (DSİ) bağlı şantiyelerin yaşanan nakit sıkıntısı nedeni ile durdurulduğu ve bu şantiyelerin yaklaşık yüzde 70’inin kapatılacağı iddiaları gündeme geldi. Hangi şantiyelerin kapanacağının 15 Kasım’ın ardından belli olacağı ifade edilirken CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Birgün'de yer alan habere göre DSİ’nin Türkiye genelinde ihale usulü ile yürüttüğü, ağırlığını baraj inşaatlarının oluşturduğu şantiyelere nakit sıkıntısı nedeniyle ödenek ayıramadığı, bu nedenle şantiyeler hakkında durdurulma kararı verildiği iddiaları TBMM’de gündeme geldi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veren CHP’li Bakan, DSİ Genel Müdürlüğü Muhasebe Birimi’nin yaşanan nakit sıkıntısını kabul ettiğini ifade etti.

“Acil olarak değerlendirilen işler” dışında kalan işlere ilişkin ödeneklerin durdurulduğunu öğrenen Bakan, şantiyeler hakkında tamamen kapatılma kararı verilmediğini ancak durdurulan işlerin ileride sağlanacak ödenekler ile yeniden başlayacağının ve sonuna kadar devam edeceğinin ifade edildiğini, ödenek sıkıntısının ne zaman aşılacağı konusunda ise kesin bir bilgi verilmediğini aktardı.

Derinleşen kriz

Türkiye’de ekonominin kötü gidişine dikkati çeken Bakan, Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu’nun yanıtlaması istemiyle sunduğu önergesinde şu sorulara yer verdi:



“Devlet Su İşleri’ne bağlı sulama şebekesi, sulama kanalı ve barajlar olmak üzere toplam kaç şantiye vardır? Bu şantiyelerde çalışan işçi sayısı kaçtır?



Türkiye genelinde Devlet Su İşleri’ne bağlı olan hangi şantiyeler hakkında mevsimsel şartlar dışında yaşanan nakit sıkıntısı nedeniyle durdurulma kararı verilmiştir? Şantiyelerin durdurulma kararıyla kaç işçi işten çıkarılmıştır?



Mevsimsel şartlar dışında yaşanan ödenek sıkıntısı nedeni ile ortaya çıkan maddi açık miktarı ne kadardır?”