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DSİ yanıt verdi: İstanbul'da su sıkıntısı yaşanacak mı?

"İstanbul'a verilen içme ve kullanma suyu miktarı pik noktada"

15 Eylül 2020 10:29

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, İstanbul'a verilen içme ve kullanma suyu miktarının 14 Eylül'de 3 milyon 149 bin metreküp civarında olduğunu ve bu rakamın kent için pik noktalarda bulunduğunu bildirdi. Açıklamada ''İstanbul ilimizin içme ve kullanma suyu ihtiyacını hiç su geliri olmasa bile 120 gün karşılayabilecek seviyededir" bilgisine yer verildi.

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