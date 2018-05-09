DSİ Genel Müdürü, Dicle Nehri ıslah projesini inceledi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'a gelen Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Dicle Nehri Islahı Projesi kapsamında ıslahı yapılacak nehir yatağındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Diyarbakır\'da önce DSİ 10\'uncu Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden DSİ Genel Müdürü Murat Acu, daha sonra Dicle Nehri yatağında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren, Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan, Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanı Ali Rıza Ceylan, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanı Kemal Karakuş ve DSİ 10\'uncu Bölge Müdürü Ali Gökyel\'in eşlik ettiği Genel Müdür Acu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Proje hakkında bilgi veren DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Dicle Nehri ıslahı projesi kapsamında ıslahı yapılacak 21 kilometrelik kesimin Silvan Köprüsü\'nün 5 kilometre membasından başlayıp On Gözlü Köprü\'nün yaklaşık 7 kilometre mensabında sonlandığını belirtirek, şöyle konuştu:

\"Proje kapsamında Q100 ve Q500 tekerrür debilerine göre belirlenen seddeli ve taş tahkimatlı bir kesit oluşturularak taşkına maruz alanların taşkından korunması hedeflenmekle birlikte şehrin nefes alabileceği rekreasyon alanlarının da ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Proje güzergahında, mülkiyet problemi olmayan Silvan Köprüsü ile Üniversite Köprüsü arasındaki yaklaşık 4 kilometrelik kesimde, 4 adet dozer ve 1 adet ekskavatör ile 11 Aralık 2017 tarihinde toplu makinalı çalışmalara başlanmıştır. Bugün itibariyle Silvan Köprüsü\'nden başlayarak mansaba doğru 1300 metrelik kısımda yatak düzenlemesi ve taş tahkimatlı sedde oluşturma çalışmaları 6 kamyon, 11 ekskavatör, 6 dragline ekskavatör, 6 dozer, 1 greyder , 1 akaryakıt tankeri ve 1 treyler ile çalışmalar tamamlanmıştır. Nehir yatağı düzenlemesi kapsamında 1300 metre sağ sahil, 1300 metre sol sahil , 1300 metre sedde ve 11 bin metreküp tahkimat yapımı tamamlanmıştır. Bugün itibariyle Silvan Köprüsü membasında sorunsuz olan yaklaşık 1500 metrelik kesimde, 5 kamyon, 9 ekskavatör, 6 dragline ekskavatör, 6 dozer ve 1 greyder ile çalışmalar devam etmektedir. Yapılacak çalışmalardan sonra burası güzel bir nehir yatağı haline gelecek. Etrafını da yeşillendireceğiz ve burası tamamen halkın çocukları ile gelip dinleneceği bir mesire alanı haline gelecektir.\"

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