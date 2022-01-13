DSİ Genel Müdürlüğü'nden Burak Elmas'ın Terim kararına destek tweeti: Hiç kimse Galatasaray'dan büyük değildir

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın Fatih Terim kararını destekleyen bir paylaşım yapıldı. Paylaşım daha sonra silindi.

Elmas'ın "Son günlerde teknik direktörümüz sayın Fatih Terim ve bazı Yönetim Kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir YK üyemiz Galatasaray SK Başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi aksiyon almamıştır” paylaşımına resmî hesaptan “Sayın başkanım bu aldığınız karar sebebiyle sizi kutluyorum çok iyi bir taraftar olarak. Hiç kimse Galatasaray’dan büyük değildir. İnşallah 3-4 takviye ile bu takım daha iyi hale gelir. Biz Galatasaraylıyız” yorumu yapıldı.

Yapılan yorum daha sonra silindi.