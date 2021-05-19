DSİ'den yolsuzlukla yargılanan şirkete 270 milyon liralık ihale

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, yöneticilerinin ‘suç örgütüne üye olmak ve ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarından yargılandığı Fernas İnşaat'a 270 milyon TL değerinde iki ihale verdi.

DSİ, milyonlarca liralık iki ihalesinin ortağı ve yöneticileri suç örgütüne üye olmak ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından yargılanan Fernas İnşaat’a verildiği açığa çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 21 Aralık 2020'de “Şanlıurfa Siverek İçmesuyu Tesisleri İkmali (İsale ve Arıtma)” adı altında bir yapım ihalesi düzenledi. İhale tam 221 milyon 988 bin TL’ye Fernas İnşaat’a verilerek sözleşme imzalandı.

Öte yandan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Kamu İhale Bülteni’nde “Giresun İli Yukarı Havza Önlemleri (Tersip Bendi ve Sekiler)” adı altında duyurulan ihaleyi de yine Fernas İnşaat’a verdiği öğrenildi. Şirketle 47 milyon 732 bin TL’lik sözleşme imzalandığı bildirildi.

Milyonlarca liralık ihaleler, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı.