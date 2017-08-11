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Dünya

DSG: Rakka'nın yüzde 60'ını IŞİD'den temizledik

Rakka operasyonu 6 Haziran'da başlamıştı

11 Ağustos 2017 20:38

Suriye'nin Rakka kentinde YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG) iel IŞİD arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, kentin yüzde 60'ı IŞİD'in elinden alındı. Sputnik'e konuşan DSG Basın Sorumlusu Mustafa Balli, Rakka'da şimdiye kadar 12 mahalleyi IŞİD'den temizlediklerini söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı DSG yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Rakka'yı IŞİD'den alma operasyonunda çatışmalar çok şiddetlendi.

Çatışmalar nedeniyle siviller zor durumda kalırken, IŞİD'in bomba yüklü araçlarla yaptığı intihar saldırıları ve mayınlı tuzakları nedeniyle sivillerin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ayrıca ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun uçaklarının hava saldırıları nedeniyle de siviller zaman zaman siviller yaşamını yitiriyor.

"7 mahalede çatışmalar sürüyor"

Rakka operasyonunun başlamasından bu yana 12 mahalle IŞİD'in elinden alındı. Dün Nezlat Şehade ve Bin Ebdulmelik mahallesi örgütün elinden kurtarıldı.

Bu iki mahallenin alınmasıyla IŞİD daha da kuşatımış oldu.     27 mahallesi bulunan Rakka'nın 7 mahallesinde çatışmalar yaşanıyor. Rakka'nın Güneyi tamamıyla IŞİD'den temizlenirken, IŞİD'in kentte 1500 civarında militanı olduğu belirtiliyor.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri IŞİD'in mevzilerini yoğun bir şekilde bombalarken, ABD'ye bağlı topçu askerler de top atışlarıyla DSG güçlerine yardımcı oluyor. 

"Doğu cephesi ile kuzeybatı cephesini birleştirdik"

Balli "Rakka'da çatışmalar 68 gündür devam ediyor. 68 gündür yaşanan çatışmalar sonucunda şimdiye kadar Rakka kentinin yüzde 60'ını IŞİD'ten temizledik. Şimdiye kadar 12 mahalleyi IŞİD'den temizledik. Çatışmalar birçok mahallede devam ediyor. Savaşçılarımız adım adım ilerliyor. Rakka'nın mahallelerini özgürleştiriyorlar. Çatışmalar Rakka kent merkezinin ortasına doğru ilerliyor. Rakka'da Doğu cephesi ile Kuzeybatı cephesini birleştirdik. Güçlerimiz büyük bir alanda IŞİD'i birbirinden kopardı" dedi.

DSG, Rakka kentini IŞİD'den almak için 6 Haziran'da ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava ve silah desteğiyle operasyon başlatmıştı.

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