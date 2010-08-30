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Dünya

DRUÇAS, TÜRKİYE'YE GELİYOR ATİNA(A.A)

30 Ağustos 2010 21:58

-DRUÇAS, TÜRKİYE'YE GELİYOR ATİNA(A.A) - 30.08.2010 - Yunanistan Dışişleri Bakanı Vekili Dimitri Druças'ın yarın Ankara'yı, 1 Eylül'de ise İstanbul'u ziyaret edeceği açıklandı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Druças'ın, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gideceği kaydedildi. Druças ile Davutoğlu'nun, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası çerçevesinde oynanacak Türkiye-Yunanistan karşılaşmasını birlikte izleyecekleri belirtildi. Druças'ın, 1 Eylül'de de İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret edeceği ve Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu ile Heybeliada Ruhban Okulu'nda açılışı yapılan, ''İstanbul'un İzini Sürmek'' adlı resim sergisini gezeceği bildirildi. Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu ile Atina Belediyesi Teknopolis Kültür Kuruluşu'nun ev sahipliğiyle gerçekleşen serginin 23 Eylüle kadar gezilebileceği, ekim ayında da Atina'da açılacağı bildirilmişti. Sergide 101 Yunan sanatçının eseri yer aldığı açıklanmıştı.

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