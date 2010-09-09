-DRUÇAS: TÜRKİYE KIBRIS'TAN ASKERİNİ ÇEKSİN LEFKOŞA (A.A) - 09.09.2010 - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitri Druças, Türkiye'nin Kıbrıs'ta ''adım atması gerektiğini'' öne sürerek, Türkiye'nin, Kıbrıs'taki askerini çekmesini ve kapalı Maraş'ı Rumlara vermesini istedi. Dışişleri Bakanı olarak ilk yurt dışı ziyaretini Kıbrıs Rum kesimine yapan Druças, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ve Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hristostomos'la görüştü ve daha sonra Yunanistan'a döndü. Rum radyosunun haberine göre, Druçaş, Hrsitofyas'la görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Yunan hükümetinin, Hristofyas'ın, ''Kıbrıs sorununun çözümü yönünde harcadığı çabalara ve yeni öneriler paketine tam desteğini ilettiğini'' söyledi. Kıbrıs Türk tarafına, ''müzakerelerde yapıcı ruh gösterme'' çağrısı yapan Druças, Türkiye'nin de ''adım atması gerektiğini'' iddia ederek, ''Türkiye'yi 'işgal' ordularını Kıbrıs'tan çekmeye çağırıyorum'' dedi. Kıbrıs sorununun bir ''istila ve işgal'' konusu olduğunu öne süren Druças, ''Bunu unutmuyoruz. Bunu bütün istikametlere vurguluyoruz'' diye konuştu. Druças, Türkiye'nin, Maraş'ı Rumlara vermesini de istedi.