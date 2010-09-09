T24 LogoT24 Logo
Dünya

DRUÇAS: TÜRKİYE KIBRIS'TAN ASKERİNİ ÇEKSİN LEFKOŞA (A.A)

09 Eylül 2010 18:26

-DRUÇAS: TÜRKİYE KIBRIS'TAN ASKERİNİ ÇEKSİN LEFKOŞA (A.A) - 09.09.2010 - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitri Druças, Türkiye'nin Kıbrıs'ta ''adım atması gerektiğini'' öne sürerek, Türkiye'nin, Kıbrıs'taki askerini çekmesini ve kapalı Maraş'ı Rumlara vermesini istedi. Dışişleri Bakanı olarak ilk yurt dışı ziyaretini Kıbrıs Rum kesimine yapan Druças, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ve Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hristostomos'la görüştü ve daha sonra Yunanistan'a döndü. Rum radyosunun haberine göre, Druçaş, Hrsitofyas'la görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Yunan hükümetinin, Hristofyas'ın, ''Kıbrıs sorununun çözümü yönünde harcadığı çabalara ve yeni öneriler paketine tam desteğini ilettiğini'' söyledi. Kıbrıs Türk tarafına, ''müzakerelerde yapıcı ruh gösterme'' çağrısı yapan Druças, Türkiye'nin de ''adım atması gerektiğini'' iddia ederek, ''Türkiye'yi 'işgal' ordularını Kıbrıs'tan çekmeye çağırıyorum'' dedi. Kıbrıs sorununun bir ''istila ve işgal'' konusu olduğunu öne süren Druças, ''Bunu unutmuyoruz. Bunu bütün istikametlere vurguluyoruz'' diye konuştu. Druças, Türkiye'nin, Maraş'ı Rumlara vermesini de istedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24