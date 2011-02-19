-DRUÇAS: TÜRK TARAFI YAPICI YANIT VERMİYOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 18.02.2011 - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitri Druças, ''Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın Kıbrıs müzakerelerinde son derece yapıcı önerilerde bulunduğunu, Kıbrıs Türk toplumu ve liderliğinin ise bu önerilere aynı şekilde yapıcı ve ilerici bir şekilde yanıt vermediğini'' ileri sürdü. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitri Druças, New York'ta BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile görüşmesinin ardından BM'de Yunan ve Türk gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Genel Sekreter Ban ile son derece yapıcı bir görüşme yaptığını belirten Druças, Genel Sekreter ile aralarında Kıbrıs, Ortadoğu ile Kuzey Afrika'daki gelişmeler ve Makedonya'nın ismi konusunda devam eden BM görüşmeleri olmak üzere pekçok konuyu ele aldıklarını söyledi. -KIBRIS- Druças, Genel Sekreter Ban'la görüşmesinin asıl gündem maddesinin Kıbrıs'taki gelişmeler olduğunu belirterek Genel Sekreter Ban'a, Kıbrıs müzakerelerindeki çabaları nedeniyle teşekkür ettiğini, Yunanistan'ın bu çabaları desteklemeye devam edeceğini ve adada çözüm görmek istediğini ifade etti. Druças, çözümün BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları temelinde ve Kıbrıs Rum kesiminin AB üyesi olması nedeniyle ''AB müktesebatına tam saygı gösterilerek'' bulunması gerektiğini söyledi. Cenevre'de yapılan üçlü görüşmeyle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine ise Druças bu konuda yorum yapmak ya da konuşmasının doğru olmadığını, Genel Sekreter Ban'ın kendisine bu kapsamda bilgi verme nezaketinde bulunduğunu ve Kıbrıs müzakerelerini nasıl gördüğünü kendisine anlattığını söyledi. Yunanistan'ın komşusu olan Ortadoğu bölgesindeki gelişmelerle yakından ilgilendiğini ve bu kapsamda sorumlulukları olduğunu belirten Druças, Yunanistan'ın Arap bölgesiyle geleneksel olarak ortak saygı ve anlayış temelinde ilişkileri bulunduğunu söyledi. Yunanistan'ın bölgenin ''demokratikleşmesi'' kapsamında rol oynayabileceğini de belirten Druças, ''demokrasinin doğduğu yerin Yunanistan'' olduğunu belirtti. Makedonya'nın ismi konusunda da Yunanistan'ın görüşlerini Genel Sekretere anlattığını söyleyen Druças, Yunanistan hükümetinin bu sorunun çözümünü istediğini, çözümün ne kadar erken olursa o kadar iyi olacağını kaydetti. Druças, gazetelerde ''Yunanistan'ın Ege'deki adalarını satmak istediğine'' yönelik haberlerin yeraldığının hatırlatılması üzerine ise ''Bunlar saçma'' dedi. Amerikan gazetelerinde Türkiye'nin Arap demokrasilerine model olacağına yönelik haberlerin sıkça yeraldığının belirtilerek, Yunanistan'ın bu kapsamda ne gibi bir rol oynayabileceğinin sorulması üzerine ise Druças kendileri için anahtar kelimenin demokrasiye geçiş olduğunu, bunun zaman alacak bir süreç olacağını söyledi. Göstericilere karşı şiddet kullanılmasına izin verilmemesi ve şiddetin kınanması gerektiğini vurgulayan Druças, ''Bu kapsamda Yunanistan demokrasinin doğduğu yer olarak bir rol oynayabilir, Yunanistan (bu ülkelere) yardım etmeye hazırdır. Yunanistan'da bir demokrasi merkezi kurma fikri var ve burada Arap ülkelerinden çıkacak yeni ve genç siyasi kişilere eğitim verebiliriz'' diye konuştu.