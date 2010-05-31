T24 LogoT24 Logo
Dünya

Druças: Maraş'ı iade edin

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Dimitris Druças, "Türk ordusunun Kıbrıs'tan çekilmesini ve Maraş'ın iade edilmesini" talep etti.

31 Mayıs 2010 03:00

T24- Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Dimitris Druças, "Türk ordusunun Kıbrıs'tan çekilmesini ve Maraş'ın iade edilmesini" talep etti.


Druças, Kıbrıs Rum kesiminde yayımlanan Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde, Türkiye'nin "çifte siyaset" izlediğini, "çözüm istediğine dair imaj yaratıcı açıklamalar ve bölücü siyasetler" yaptığını ileri sürerek, Türkiye'ye bunu terk etmesi çağrısında bulundu.


"Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülkesinin yüzünü gerçekten değiştiren lider olduğunu göstermesini, Türk ordusunun geri çekilmesini ve Maraş'ın iade edilmesini" isteyen Druças, Türkiye'nin AB üyelik sürecine yönelik destek konusunda, "açık çek veya Türkiye'ye yönelik kör bir destek bulunmadığını, net, siyasi nedenler bulunduğunu, Türkiye'nin AB'ye tam katılımının, yükümlülüklerini ve kriterleri yerine getirdiği zaman olacağını" ifade etti.


Kıbrıs sorununun çözümünün "Kıbrıslı olması" ve "Kıbrıslılar tarafından bulunması" gerektiğini ifade eden Druças, bir soru üzerine, "bu konuda uluslararası bir konferansın, Kıbrıs sorununun uluslararası boyutlarında ilerleme sağlanmasına imkan sağlayan müzakere sürecinde görüş birliğine varıldığı zaman anlamını bulunacağını" söyledi.


Druças, "koşullar olgunlaştığı zaman Kıbrıs sorununun uluslararası boyutlarına ilişkin uluslararası bir konferansın yararlı olacağını" belirtti.


Garantiler konusunda ise Druças, "garantörlük sistemini öngören anlaşma çerçevesinin geçmişe ait olduğunu ve devletlerin bağımsızlıkları ve egemenlikleriyle ilgili çağdaş anlayışlarla bağdaşmadığını" iddia etti.


Druças, herhangi bir çağdaş devletin başka bir bağımsız devlete ilişkin bu tür haklar talep etmesinin de mümkün olmadığını belirterek, bu tür çağ dışı anlayışların terk edilmesi gerektiğini öne sürdü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24