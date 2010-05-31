Druças: Maraş'ı iade edin

T24- Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Dimitris Druças, "Türk ordusunun Kıbrıs'tan çekilmesini ve Maraş'ın iade edilmesini" talep etti.





Druças, Kıbrıs Rum kesiminde yayımlanan Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde, Türkiye'nin "çifte siyaset" izlediğini, "çözüm istediğine dair imaj yaratıcı açıklamalar ve bölücü siyasetler" yaptığını ileri sürerek, Türkiye'ye bunu terk etmesi çağrısında bulundu.





"Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülkesinin yüzünü gerçekten değiştiren lider olduğunu göstermesini, Türk ordusunun geri çekilmesini ve Maraş'ın iade edilmesini" isteyen Druças, Türkiye'nin AB üyelik sürecine yönelik destek konusunda, "açık çek veya Türkiye'ye yönelik kör bir destek bulunmadığını, net, siyasi nedenler bulunduğunu, Türkiye'nin AB'ye tam katılımının, yükümlülüklerini ve kriterleri yerine getirdiği zaman olacağını" ifade etti.





Kıbrıs sorununun çözümünün "Kıbrıslı olması" ve "Kıbrıslılar tarafından bulunması" gerektiğini ifade eden Druças, bir soru üzerine, "bu konuda uluslararası bir konferansın, Kıbrıs sorununun uluslararası boyutlarında ilerleme sağlanmasına imkan sağlayan müzakere sürecinde görüş birliğine varıldığı zaman anlamını bulunacağını" söyledi.





Druças, "koşullar olgunlaştığı zaman Kıbrıs sorununun uluslararası boyutlarına ilişkin uluslararası bir konferansın yararlı olacağını" belirtti.





Garantiler konusunda ise Druças, "garantörlük sistemini öngören anlaşma çerçevesinin geçmişe ait olduğunu ve devletlerin bağımsızlıkları ve egemenlikleriyle ilgili çağdaş anlayışlarla bağdaşmadığını" iddia etti.





Druças, herhangi bir çağdaş devletin başka bir bağımsız devlete ilişkin bu tür haklar talep etmesinin de mümkün olmadığını belirterek, bu tür çağ dışı anlayışların terk edilmesi gerektiğini öne sürdü.