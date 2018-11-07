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Drone'a ateş eden tarih talancıları gözaltına alındı

Hüseyin COŞKUN - Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) - DEMİRÖREN Haber Ajansı'nın drone ile çekim yaptığı sırada tüfekle ateş açan tarih talancıları gözaltına alındı

07 Kasım 2018 21:10

Hüseyin COŞKUN - Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) - DEMİRÖREN Haber Ajansı\'nın drone ile çekim yaptığı sırada tüfekle ateş açan tarih talancıları gözaltına alındı.
Eirene Kulesi\'nin Haliç Boğazı\'na bakan cephesinde, Tarihi Sağır Han\'ın çatısına yapılan bir barakanın çatısına demir monte ederken görüntülenen kişiler, DHA\'nın drone\'nuna tüfekle ateş etmişti. Tarihi kulede kazılar yapıldığı da ortaya çıkmıştı. 
Olay sonrası harekete geçen polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. Polis, bazı tarihi eser kalıntıları da ele geçirdi.  Şüphelilerden birinin drone\'a ateş eden kişi olduğu belirlendi. 
 

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