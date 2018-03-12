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Drone kullanarak 'Alo' diyen köyün şebeke sorunu çözüldü

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Akçalı köyünde, GSM operatörleri şebekeleri çekmediği için, drone'a bağladıkları cep telefonu aracılığıyla görüşmelerini yapan vatandaşların sorunu çözüldü

12 Mart 2018 16:45

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesine bağlı Akçalı köyünde, GSM operatörleri şebekeleri çekmediği için, drone\'a bağladıkları cep telefonu aracılığıyla görüşmelerini yapan vatandaşların sorunu çözüldü. Konuyla ilgili haberin yayınlanmasının ardından, Turkcell şirketi, köye baz istasyonu kurmak için çalışmalara başladı. Artık rahatça telefonla görüşebilecek köylüler, halay çekerek kutlama yaptı.
Yüksekova\'ya 5 kilometre uzaklıkta bulunan 70 hane ve 800 nüfuslu Akçalı köyünde, hiçbir GSM operatörü şebekesi çekmiyordu. Köyde Ali Yücel Kaya\'nın, cep telefonunu bağladığı drone yaklaşık 10 metre havalandıktan sonra, GSM şebekelerinden sinyal alıyor ve köylüler de Kaya\'nın drone\'daki telefonuna bluetooth ile bağlanıp, görüşmelerini yapıyordu. Ali Yücel Kaya, drone kullanılarak yapılan 10 dakikalık görüşme ücreti için kişi başı 1\'er lira alıyordu.
Akçalı köyündeki sorunun haber olmasının ardından, Turkcell şirketi köye baz istasyonu kurma çalışmalarına başladı. Köylüler, büyük sevinç yaşadı ve halaylı kutlama yaptı. Drone sahibi Ali Yücel Kaya, \"Drone kaldırarak köylülerin telefon konuşmasını sağlıyordum. Bu durum haber olunca Turkcell yetkilileri köye gelerek baz istasyonu kurmaya başladı. Köylüler olarak çok mutluyuz, sabırsızlıkla şebeklerini çekmesini bekliyoruz. Herkes kendi evinde oturup rahatlıkla telefonla konuşabilecek\" dedi
Köy Muhtarı İsmet Arslan ise büyük bir sıkıntılarının giderildiğini söyledi. Arslan, \"Köyümüzün telefon sıkıntısından kurtulması hepimizi mutlu etti. Artık yüksek tepelere çıkmaktan, drone kullanmaktan kurtulduk. Evimizde oturararak uzaktaki yakınlarımızla görüşebileceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

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