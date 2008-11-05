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Dünya

'Dr.Ölüm' seçimlerde kaybetti

Ölümcül hastaların intiharına yardımcı olduğu için ABD'de "Dr. Ölüm" lakabı takılan doktor Jack Kevorkian, Kongre seçimini kaybetti.

05 Kasım 2008 02:00

Ölümcül hastaların intiharına yardımcı olduğu için "Dr. Ölüm" lakabı takılan doktor Jack Kevorkian, Kongre seçimini kaybetti.

Bağımsız aday olarak Detroit'ten seçime giren Kevorkian sadece yüzde 2,7 oy alarak, sandalyeyi Demokrat aday Gary Peters'a kaptırdı.

Siyasi sistemi öğrendiğini, ancak bir daha seçime girmeyi düşünmediğini belirten 80 yaşındaki Kevorkian, seçim sonucuna tepkisini "Sistem yozlaşmış. Sistemi baştan aşağı değiştirmek gerek. Parti sisteminden kurtulmak gerek" şeklinde dile getirdi.

Kevorkian'ın 1990-1998 arasında en az 130 hastanın intiharına yardımcı olduğu belirtiliyor. 1999'da bir hastanın ölümüne yardımcı olmaktan ikinci derece cinayetten mahkum edilen Kevorkian, 8 yıl hapis yattıktan sonra geçen yıl cezaevinden çıkmıştı.

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