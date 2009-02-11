Drogba'yı durduramadık





2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, özel maçta Fildişi Sahili ile İzmir Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.



Gökhan Ünal'ın 11. dakikada attığı şık golle 1-0 öne geçen milli takım, Drogba'nın uzatma dakikalarında attığı gole engel olamayınca karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.



Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı.



Oyuna ağırlığını koymaya başlayan ve 11. dakikada Fildişi Sahili kalesine etkili gelen ay-yıldızlılar, Gökhan Ünal'ın ceza alanı önünden yaptığı sert vuruşta topun filelerle buluşmasıyla 1-0 öne geçti.



Bu golün ardından milli takım yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, kalemize daha etkili gelmeye başlayan Fildişi Sahili, Volkan'ı aşmayı başaramadı.



Son bölümde yağmurun da etkisini artırmasıyla iki takım da hücumda istediği pozisyonlara giremedi ve ilk yarı ay-yıldızlıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



İkinci yarıda her iki takım da daha düşük tempolu bir futbol sergiledi.



Karşılaşmanın son bölümünde ay-yıldızlıların kalesinde önemli pozisyonlar yakalayan Fildişi Sahili, uzatmada bölümünde Drogba'nın attığı golle skora 1-1 eşitlik getirdi.



Kalan sürede başka gol olmayınca, maç 1-1 eşitlikle bitti.



TÜRKİYE: 1 - FİLDİŞİ SAHİLİ: 1

Stat: Atatürk

Hakemler: Sorin Corpodean, Miclos Nagy, Octavian Sovre (Romanya)

Türkiye: Volkan xxx, Gökhan Gönül xx (Dk. 75 Mehmet Yıldız x), Servet xx, Gökhan Zan xx, Caner xx, Hamit xx (Dk. 62 Ayhan x), Mehmet Aurelio xx, Tuncay xxx (Dk. 46 Emre xx), Arda xx (Dk. 46 Kazım xx), Semih xx (Dk. 46 Sabri xx), Gökhan Ünal xxx (Dk. 64 Halil x)

Fildişi Sahili: Barry xx, Demel xx (Dk. 46 Keita xx), Kolo Toure xx, Gohouri xx (Dk. 85 Bamba), Boka xx, Fae xx (Dk. 61 Gosso x), Yaya Toure xxx (Dk. 87 Kone xx), Zokora xx (Dk. 75 Sanogo x), Romaric xx, Eboue xx, Drogba xx

Goller: Dk. 11 Gökhan Ünal (Türkiye), Dk. 90 2 Drogba (Fildişi Sahili)

Sarı Kartlar: Dk. 57 Kazım Dk. 68 Emre (Türkiye), Dk. 81 Drogba, Dk. 87 Boka (Fildişi Sahili)





MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada gelişen milli takım atağında, Caner'in pasında topla buluşan Tuncay, meşin yuvarlağı bekletmeden uygun durumdaki Gökhan Ünal'a aktardı. Gökhan Ünal, ceza alanı önünden yaptığı sert vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.



28. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Arda'nın ceza alanına yaptığı ortada, topa yükselen Gökhan Ünal'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



29. dakikada gelişen Fildişi Sahili atağında, ceza alanı dışından Eboue'nin sert şutunda top üstten dışarıya gitti.



32. dakikada savunma oyuncularına baskı yaparak topu kazanan Gökhan Ünal, Semih ile paslaştıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kalesini zamanında terk eden Barry'nin uzaklaştırmak istediği top, Gökhan Ünal'a çarpıp auta çıktı.



33. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Arda'nın ortaya bıraktığı topa hareketlenen Gökhan Ünal, istediği vuruşu yapamayınca, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



35. dakikada Romariç'in ceza alanı dışından attığı şutta, kaleci Volkan'dan seken topu Drogba'dan önce uzaklaştıran Gökhan Zan, gol tehlikesini önledi.



40. dakikada gelişen Fildişi Sahili atağında, Yaya Toure'nin ceza alanı içindeki Demel'e gönderdiği topu kaleci Volkan uzaklaştırdı.



45. dakikada milli takım serbest vuruş kazandı. Hamit'in kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden yaptığı vuruşta, barajdaki oyunculara çarpan top kornere çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısını (A) Milli Takım 1-0 önde kapadı.







İKİNCİ YARI

55. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Hamit'in ceza alanına gönderdiği topu, kaleci Barry rahatlıkla kontrol etti.



60. dakikada Fildişi Sahili'nin sağ kanattan gelişen atağında, Yaya Toure'nin ceza alanına gönderdiği topa Drogba vurdu. Kaleci Volkan topu kontrol etti.



66. dakikada gelişen Fildişi Sahili atağında, Romariç'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği topa Drogba bekletmeden vurdu. Ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.



67. dakikada Zokora'nın kullandığı serbest vuruşta iyi yer tutan kaleci Volkan, yerden gelen topu çelmeyi başardı.



73. dakikada Yaya Toure'nin ceza alanı dışından attığı şutta, kaleci Volkan topu iki hamlede kontrol etti.



90 artı 2. dakikada Fildişi Sahili'nin beraberlik golü geldi. Sağ kanattan Kone'nin yaptığı ortaya hareketlenen Drogba, kale önünde yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1.



Karşılaşma da 1-1 berabere sona erdi.

