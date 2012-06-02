Yaptığı önemli transferlerle dikkat çeken Rus Anji Mahaçkale Kulübü'nün Drogba'ya yıllık 24 milyon Euro teklif ettiği belirtiliyor.



Rus basını; Anji Mahaçkale'nin, Galatasaray'ın da gündeminde olan Chelsea'nin dünyaca ünlü golcüsü Didier Drogba'ya yıllık 24 milyon Euro teklif ettiğini yazdı.

Rus Lifesport sitesi yaptığı haberde 34 yaşındaki Fildişili golcünün Anji'ye yakın olduğunu çünkü Dağıstan Kulübü'nün sahibi Rus milyarder Süleyman Kerimov'un, Afrika'nın en iyi iki oyuncusu Samuel Eto'o ile Didier Drogba'yı birlikte oynatmayı hayal ettiğini yazdı.

Hayalini gerçekleştirmek için Drogba'ya yıllık 24 milyon Euro teklif yapıldığını yazan haber sitesi, bu rakamın geçen yıl yıllık 20 milyon Euro'ya Anji'ye gelen ve aylarca dünya basının aldığı rakamı yazdığı Eto'o dan da fazla olduğunun altını çizdi.

Haberde ayrıca yıldız futbolcunun menajeri Thierno Seydi'nin de futbolcusuna en ciddi ilginin Rusya'dan olduğunu söylediğine yer verilerek, Drogba'nın menajerinin,"Chelsea, bize bir yıl daha sözleşme uzatmayı önerdi. Ancak bu bize uygun gelmedi. Çünkü onun yaşındaki bir futbolcunun artık bir şey ispatlamasına gerek yok. Bir futbolcu 30 yaşının üzerine geldiği zaman kendisi için en iyi parayı kazanacağı takıma gitmesi gerek. Drogba da kendisine en fazla veren kulübe gidecek. Bu belki ABD belki Rusya belki de Asya'da bir takım olacak" dediği yazıldı.