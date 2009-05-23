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Spor

Drogba'ya soruşturma

23 Mayıs 2009 14:54


Barcelona maçından sonra çıkan olaylarda hakeme saldıran Drogba ve Bosingwa'ya, UEFA soruşturma açtı


Barcelona ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçı sonrasında karşılaşmanın hakemi Tom Henning Ovrebo'ya hakaret ettikleri gerekçesiyle Chelsea oyuncuları Didier Drogba ve Jose Bosingwa hakkında soruşturma açıldı. UEFA, iki futbolcudan 29 Mayıs'a kadar savunma istedi.

Barcelona'nın son dakika golüyle 1-1'i ve turu yakaladığı maçta hakemin kararları tartışma yaratmış maçtan sonra başta Drogba, Chelsea'li futbolcular, Ovrebo'ya saldırmıştı. Maçtan 1 gün sonra Drogba, internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak yaptıklarından ötürü özür dilemişti.

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