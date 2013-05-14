Drogba'ya muz uzatan taraftar: İntihar ederim!

Beyaz TV'de yayınlanan 'Derin Futbol' adlı programa telefonla bağlanan Fenerbahçeli taraftar, "Ben o hareketi kesinlikle Eboue ve Drogba'ya yapmadım. Muslera ısınmaya çıktığında ona karşı yapılan tezahürata eşlik ettim. O sırada kesinlikle Muslera dışında başka hiçbir futbolcu yoktu. Muzu da maça Almanya'dan gelen bir kişinin ikramıyla aldım. Kendim de Doğuluyum, hayatım boyunca ırkçılığa karşı mücadele etmiş birisiyim. Eğer benim bu hareketi Eboue ya da Drogba'ya yaptığım ispatlanırsa intihar ederim." dedi.



İşte o taraftarın konuşması:



Bu açıklamadan sonra Derin Futbol yorumcusu Ahmet Çakar ile 36 yaşında olduğunu ve bir şirkette yönetici olarak çalıştığını belirten T.D. isimli taraftar arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Ahmet Çakar, "Kardeşim bundan sonra hiçbir zaman eline muz alma " dedi.