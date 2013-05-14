T24 LogoT24 Logo
Spor

Drogba'ya muz uzatan taraftar: İntihar ederim!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde elindeki muzla görüntülenen T.D. adlı sarı lacivertli taraftar, hakkındaki ırkçılık suçlamasını reddetti

14 Mayıs 2013 12:44

Beyaz TV'de yayınlanan 'Derin Futbol' adlı programa telefonla bağlanan Fenerbahçeli taraftar, "Ben o hareketi kesinlikle Eboue ve Drogba'ya yapmadım. Muslera ısınmaya çıktığında ona karşı yapılan tezahürata eşlik ettim. O sırada kesinlikle Muslera dışında başka hiçbir futbolcu yoktu. Muzu da maça Almanya'dan gelen bir kişinin ikramıyla aldım. Kendim de Doğuluyum, hayatım boyunca ırkçılığa karşı mücadele etmiş birisiyim. Eğer benim bu hareketi Eboue ya da Drogba'ya yaptığım ispatlanırsa intihar ederim." dedi.


İşte o taraftarın konuşması:


Bu açıklamadan sonra Derin Futbol yorumcusu Ahmet Çakar ile 36 yaşında olduğunu ve bir şirkette yönetici olarak çalıştığını belirten T.D. isimli taraftar arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Ahmet Çakar, "Kardeşim bundan sonra hiçbir zaman eline muz alma " dedi.

ETİKETLER

drogbaebouetaraftarmuzahmet çakarırkçılıkfenerbahçegalatasaray

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24