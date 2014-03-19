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Spor

Drogba'ya gümüş ayakkabı ödülü

Dün gece oynanan Chelsea-Galatasaray maçı öncesinde Didier Drogba'ya Chelsea kulübü özel ödül verdi. Efsane oyuncu, gümüş ayakkabı ile onurlandırıldı

19 Mart 2014 10:42

Galatasaray’ın dünyaca ünlü yıldızı Didier Drogba, Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Chelsea tribünlerinden büyük ilgi gördü. İngiliz ekibinde efsaneleşen Fildişi Sahilili yetenek, gümüş ayakkabıyla ödüllendirildi. Tecrübeli golcü, her iki takım taraftarının tezahüratlarına alkışlarla karşılık verdi.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Didier Drogba, uzun bir aranın ardından ilk kez Stamford Bridge’de Chelsea taraftarının önüne çıktı. Chelsea formasıyla çok önemli başarılar kazanan Fildişi Sahilili yıldıza büyük sevgi seli vardı. Stat çevresine yıldız futbolcunun Chelsea formaları ve atkıları satılırken, İngiliz futbolseverler de hazırladıkları pankartlarla eski futbolcularını unutmadı. “Efsane Drogba”, “Kahraman Drogba” gibi pankartlarla karşılanan yetenekli golcü, takım otobüsünden indiği andan itibaren büyük sevgi seliyle karşılaştı.

Maç öncesinde Didier Drogba’ya Chelsea kulübü özel ödül verdi. Efsane, gümüş ayakkabı ile onurlandırıldı. Tüm stat Didier Drogba sesleriyle inledi. Drogba da kendisine yapılan bu jesti karşılıksız bırakmadı ve tüm tribünleri selamladı. Statta tecrübeli futbolcunun dev bir posteri de açıldı. Başarılı oyuncu, daha sonra eski takım arkadaşlarıyla tek tek tokalaştıktan sonra Chelsea Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun da yanına giderek sarılıp başarı diledi. Galatasaray taraftar da Drogba’yı unutmadı. İlk olarak ünlü forveti tribüne çağıran Sarı-Kırmızılılar, Drogba lehine tezahüratlarda bulundu.

Mourinho’nun Drogba’yı almayı kafaya taktığına dikkat çekti. “Mourinho: Drogba, Chelsea’ye katılmalı” manşetli haberinde, Drogba’nın Stamford Bridge’deki gelecek rolünün kaçınılmaz olduğu yazıldı. Mourinho’nun, futbol starının mutlaka İngiliz ekibine dahil olacağını belirttiği iddia edildi.

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