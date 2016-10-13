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Spor

Drogba'ya Avrupa yolu göründü

Napoli, Polonyalı golcüsü Milik'in uzun süreli sakatlığının ardından Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba'yı gündemine aldı

13 Ekim 2016 12:57

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Fildişi Sahilli yıldız Didier Drogba'nın Napoli'nin radarında olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Napoli'de Didier Drogba sesleri yükseldi. Golcü oyuncusu Arkadiusz Milik'i sakatlığa kurban veren ve yıldız oyuncudan 4-6 ay boyunca yararlanamayacak olan Napoli'nin, Didier Drogba'yı gündemine aldığı kaydedildi.

Devre arasında Didier Drogba ile görüşeceği belirtilen İtalyan ekibinin,

Amerika Ligi'nin arada olmasından faydalanarak Fildişili oyuncuyu bir süreliğine kadroya katmayı planladığı belirtildiğ. Bu sezon Amerika'da 24 maça çıkan 38 yaşındaki Didier Drogba, 11 gol attı ve 5 de asist yaptı.

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