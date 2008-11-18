Drogba'ya 3 maç ceza



Chelsea'nin golcü oyuncusu Didier Drogba, Burnley maçında tribünden gelen bozuk parayı taraftarlara fırlattığı için 3 maç oynamama cezası aldı.







İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea FC'nin forvet oyuncusu Didier Drogba, 3 maç oynamama cezasına çarptırıldı.



Chelsea FC'den yapılan açıklamada, geçen hafta çarşamba günü Burnley ile yapılan Lig Kupası'nda, sahaya atılan bozuk paralardan birini, gol attıktan sonra tribünlere fırlatan Drogba, bu davranışı nedeniyle 3 maç oynamama cezası aldı.



Fildişi Sahilleri'nden olan 30 yaşındaki oyuncu, bu durumda Premier Lig'de Newcastle United, Arsenal FC ve Bolton ile yapılacak maçlarda forma giyemeyecek.

