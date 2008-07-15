Drogbathlon için kampanya

Tempo24 - "Stade Veledrome’da onu yeniden gol atarken görmek isityoruz“ sloganıyla yola çıkan Marsilya taraftarları aralarında para toplayarak Chelsea’nin gol makinasını transfer etmek istiyorlar. "Drogbathlon" adıyla başlatılan kampanyada şimdiye kadar 1,5 Milyon Euro toplanıldı.

Marsilya Başkanı Pape Diouf kampanyayı eğlenceli bulsa da eski Marsilyalı yıldızın transfer edilmesine sıcak bakmıyor. Cheslea'nin yeni teknik direktörü Felipe Scolari, 30 yaşındaki Fil Dişi Sahilili oyuncunun kalmasını istediğini açıklamıştı.

Drogba 2003-04 sezonunda giydiği Marsilya formasıyla 30 maçta 18 gole imza atmış. Sonraki sezonda ise Chelsea’ye transfer olmuştu.

