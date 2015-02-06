'Drogba'nın Soma için yatırdığı 1 milyon TL, AFAD hesabında görünmüyor'

MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, yardım için toplanan paraların tamamının Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hesaplarında görünmediğini iddia ederek, Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba'nın bağışladığı 1 milyon TL'nin dahi AFAD hesabında olmadığını belirtti.

'Bazı yardımların akıbeti bilinmemektedir'

Zaman gazetesinin haberine göre, faciadan sonra AFAD hesabında 46,5 milyon lira toplandığını ve bu yardımların maden şehitlerinin ailelerine dağıtıldığını hatırlatan Milletvekili Akçay, "Vatandaşlarımızın büyük bölümü, AKP'ye güvenmediği için ya yardım yapmamış ya da bizzat elden yardım yapmıştır. Bazı yardımların ise akıbeti bilinmemektedir. Mesela 25 Ağustos 2014 tarihinde Manisa'da oynanan Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finalinin gelirleri Soma'ya bağışlanacaktı.

'TFF'nin yatırdığı 5 milyon TL görünmüyor'

İzmir'de oynanan Galatasaray-Atletico Madrid maçı ile Chelsa, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki üçlü turnuva maçlarından elde edilen gelirler Soma'ya bağışlanacaktı. Galatasaraylı eski futbolcu Drogba, Somalı madencilerin ailelerine 1 milyon TL bağışta bulunmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 5 milyon TL Soma için ayrılmıştır fakat bu paralar AFAD hesaplarında görünmemektedir, Soma Kaymakamlığı'na da iletilmemiştir. Hükümet, bu paraların akıbetini bir an önce açıklamalıdır." dedi.

AKP tarafından, bazı maden şirketlerine haksız kazanç sağlandığını da ileri süren MHP Milletvekili Akçay, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından, Soma'daki İmbat A.Ş. ve Soma Kömür İşletmeleri A.Ş açıkça kayırılmıştır. Bu kayırma, şirketlerin üretim rakamlarında da açıkça görülmektedir. Nitekim 2005 yılında 12,7 milyon liralık hasılat elde eden Soma Kömür İşletmeleri, 2013 yılında 310 milyon liralık hasılat elde etmiştir. Şirketin 2014 yılının ilk altı ayındaki hasılatı da 182 milyon liradır. 2005 yılında 53 milyon lira hasılat elde eden İmbat A.Ş., 2013 yılında 342 milyon liralık hasılat elde etmiştir. Şirketin 2014 yılının ilk altı ayındaki hasılatı 254 milyon liradır. Görüldüğü gibi her iki şirkette de yıllar itibarıyla olağanüstü fahiş kazançlar söz konusudur. Bu şirketlerin hasılatlarındaki bu artış, TKİ'nin usulsüz, mevzuata uygun olmayan süre uzatımı ve ek iş vermesi neticesinde oluşmuştur" şeklinde konuştu.

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. ve İmbat A.Ş.'ye, süre uzatımı ve ek işlerle hukuka aykırı bir biçimde 2 milyar dolar rant sağlandığını iddia eden Erkan Akçay, bazı maden şirketlerinin sözleşme sürelerinin usulsüz uzatıldığını ve bu şirketlere kanunlara aykırı ek işler verildiğini söyledi: "İmbat ve Soma Kömür İşletmeleri ile sözleşme imzalayan TKİ, daha sonra sözleşme süreleri dolmadan, mevzuata aykırı olarak, yönetim kurulu kararı olmaksızın sözleşme süresini 10 ve 13 yıl gibi sürelerle uzatıyor. Bu uzatma ve ek işlerle İmbat ve Soma Kömür İşletmeleri'ne 2 milyar dolar kazanç sağlanıyor."