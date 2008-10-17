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Spor

Drogba'nın keyfi yeirnde

Chelsea FC ile sözleşme imzalamasının ardından her sene Maviler'de mutlu olmadığını ifade eden Didier Drogba, ilk kez bunun aksini söyledi.

17 Ekim 2008 03:00


Chelsea FC ile sözleşme imzalamasının ardından her sene Maviler'de mutlu olmadığını ifade eden Didier Drogba, ilk kez bunun aksini söyledi.

Stamford Bridge'te Perşembe günü satılmaya başlanan otobiyografisinde Drogba, takımdan ayrılmak istediğinden hiç bahsetmezken, Luiz Felipe Scolari'nin yönetiminde takımda kalmak istediğini düzenlediği basın toplantısında ifade etti.

Inter Milan'ın başına geçen Jose Mourinho, kendisini yaz döneminde transfer etmek isterken, Chelsea'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ve kariyerinde kupaları kazandığını kulüpte devam etmek istediğini belirtti.

Sağ dizinden sakatlığı devam eden Drogba, 2004 yılında Chelsea'ye transfer olmasının ardından her sezon sonunda, takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı.

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