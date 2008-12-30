Drogba'nın hevesi kaçtı



Chelsea'nin yıldız oyuncusu Didier Drogba kariyerinde ilk kez içindeki futbol ateşini kaybettiğini ve artık hedefleriyle ilgili sorular duymak istemediğini söyledi.





İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin forvet oyuncusu Didier Drogba, bu sezon futbol tutkusunu kaybettiğini belirterek, ''Kariyerimde ilk kez içimdeki futbol ateşini kaybettim. Artık hedeflerimle ilgili sorular duymak istemiyorum'' dedi.



Fildişi Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Drogba, France Football dergisine yaptığı açıklamada, içindeki futbol aşkının bittiğini kaydetti.



''Bu yaz futboldan soğudum. İçimdeki futbol ateşi tamamen söndü'' diyen Drogba, bundan böyle kendisine hedefleriyle ilgili sorular sorulmasını istemediğini, kariyerinde ilk kez içindeki futbol tutkusunu kaybettiğini ifade etti.



Drogba'nın bu sözleri, Chelsea Teknik Direktörü Luiz Felipe Scolari'nin, kendisini bir süredir yedek kulübesinde oturtup, yerine Premier Lig'de gol kralı olan Nicolas Anelka'yı oynatmasına sitem olarak değerlendirildi.



30 yaşındaki futbolcu, Anelka'ya ilişkin de ''Şu an yapacağım tek şey sesimi çıkarmadan beklemek. Burada 4 yılı aşkın bir süredir oynuyor olmam, ilk 11'de çıkmayı talep etme hakkını bana vermiyor. Ortada ateşli bir golcü söz konusu, sıramı beklemem lazım. Nicolas'ın aramıza katılmasından duyduğum mutluluğu her zaman dile getirdim. Ancak Scolari'nin bizi neden birlikte oynatmadığını anlayamıyorum'' değerlendirmesini yaptı.



Sezon başında dizindeki sakatlık nedeniyle maçlara çıkamayan Drogba, kendisine fırlatılan bozuk paraları tribünlere geri atması nedeniyle 3 maç oynamama cezasına çarptırılmıştı.



Maçlara ara veren Drogba, ''Bu mola bana iyi geldi. Şimdi kendimi daha güçlü hissediyorum'' dedi.

