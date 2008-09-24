Drogba'nın aklı İtalya'da



Chelsea'nin Fildişili forveti Didier Drogba, Stamford Bridge'de -en azından sezon sonuna kadar- kalma isteğini yinelerken, İtalya'da oynamak istediğini de açıkça söyledi.



Fildişi Sahilleri'nin etkili oyuncusu Drogba'nın aklı Mourinho'da kaldı. Portekizli teknik adamım İnter'in başına geçmesiyle birlikte yaz boyu Chelseali fuytbolcunun İtalya'yua gidebileceği yönünde hem İtalyan hem de İngiliz gazetelerinde sürekli habwerler yapılıyordu.



Sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan Scolarili Chelsea'nin Drgoba'nın mutsuzluğunu gidermediği dikkat çekiyor. Fildişi Sahilli oyuncu her fırsatta olduğu gibi yine ağzına İtalya lafını doladı. Yine de santrafor bir süre daha Stamford Bridge’ de kalmak istediğini belirtmişti. Eurosport’a konuşan oyuncu şunları söyledi;



“Hiçbir şey değişmedi. Kulüp bana kalmamı istediklerini söyledi. Sonuç olarak 2010’a kadar benim burada kontratım var ve ben bunu sorun etmeyeceğim. Geldiğimden bu yana ilk defa Chelsea’de kupa kazanamadım. Bu şekilde ayrılamazdım. Şampiyonlar Ligi finalini kaybedince bir kez daha burada kalıp bu kupayı kazanmak istedim. Geçtiğimiz mayıs kazanmaya çok yakındık”







