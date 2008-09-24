T24 LogoT24 Logo
Spor

Drogba'nın aklı İtalya'da

Chelsea'nin Fildişili forveti Didier Drogba, İtalya'da oynamak istediğini de açıkça söyledi.

24 Eylül 2008 03:00


Chelsea'nin Fildişili forveti Didier Drogba, Stamford Bridge'de -en azından sezon sonuna kadar- kalma isteğini yinelerken, İtalya'da oynamak istediğini de açıkça söyledi.

Fildişi Sahilleri'nin etkili oyuncusu Drogba'nın aklı Mourinho'da kaldı. Portekizli teknik adamım İnter'in başına geçmesiyle birlikte yaz boyu Chelseali fuytbolcunun İtalya'yua gidebileceği yönünde hem İtalyan hem de İngiliz gazetelerinde sürekli habwerler yapılıyordu.

Sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan Scolarili Chelsea'nin Drgoba'nın mutsuzluğunu gidermediği dikkat çekiyor. Fildişi Sahilli oyuncu her fırsatta olduğu gibi yine ağzına İtalya lafını doladı. Yine de santrafor bir süre daha Stamford Bridge’ de kalmak istediğini belirtmişti. Eurosport’a konuşan oyuncu şunları söyledi;

“Hiçbir şey değişmedi. Kulüp bana kalmamı istediklerini söyledi. Sonuç olarak 2010’a kadar benim burada kontratım var ve ben bunu sorun etmeyeceğim. Geldiğimden bu yana ilk defa Chelsea’de kupa kazanamadım. Bu şekilde ayrılamazdım. Şampiyonlar Ligi finalini kaybedince bir kez daha burada kalıp bu kupayı kazanmak istedim. Geçtiğimiz mayıs kazanmaya çok yakındık”



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24