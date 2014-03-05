'Drogba'dan veda için net adım'

Sarı kırmızılı kulübün basın sözcüsü Şükrü Ergün'ün "Diddier Drogba ile görüşmelerimiz sürüyor" yönündeki açıklamasına karşın, Fildişi Sahilli yıldızın rotayı Amerika'ya çevirdiğinin kesinlik kazandığı öne sürüldü.

G.Saray Teknik Direktörü Roberto Mancini ile Drogba arasındaki soğukluk gizlenemez bir hale gelirken, yıldız oyuncunun Galatasaray 'dan ayrılmak için çok net bir adım attığı öne sürüldü. Fanatik'te yer alan habere göre Amerika'nın New York Red Bulls takımı ile anlaştığı iddiaları ortaya atılırken, Drogba'nın Ambarlı Gümrük Ambarı'nda faaliyet gösteren bir gümrük firması ile anlaşıp konteyner kiraladığı öğrenildi. Drogba'nın kesin dönüş için vekalet verdiği de bildirildi.