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Spor

Drogba'dan Montreal Impact'e veda

Galatasaray'ın eski yıldızı, Montreal Impact forması ile 32 maçta 21 gol attı

23 Kasım 2016 13:46

Fildişi Sahilli futbolcu Didier Drogba, 2015'ten bu yana formasını giydiği Montreal Impact takımında önümüzdeki sezon olmayacağını açıkladı.

MLS Kupası’nda Montreal Impact’in Toronto’yu 3-2 yendiği karşılaşma sonrasında konuşan 38 yaşındaki futbolcu, bir sonraki sezon takımda olmayacağını duyurdu.

Fildişi Sahilli futbolcu konuşmasını bitirdikten sonra arkadaşlarıyla bir bir sarılarak vedalaştı.

Galatasaray’daki macerasının ardından efsanesi olduğu Chelsea kulübüne dönen deneyimli santrfor, burada bir sezon geçirdikten sonra Kanada’nın Montreal takımına transfer olmuştu.

32 maçta 21 gol atan Drogba, kısa zamanda taraftarların sevgilisi oldu.

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