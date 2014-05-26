Drogba, yönetime transfer için o ismi önerdi

Galatasaray'ın 1.5 yıl formasını giydikten sonra sarı-kırmızılılarla yollarını ayıran Fildişili yıldız Didier Drogba takıma veda etmeden önce yerine alınması gereken ismi yönetime iletti. Fransa'nın Lille takımında forma giyen Salomon Kalou için “Beni aratmaz” diyen Drogba, vatandaşına da kendi çektiği taraftar fotoğraflarını göstererek sarı-kırmızılıları tavsiye etti.

28 yaşındaki golcü futbolcunun Fildişi Milli Takımı'na çağrılmasında da büyük rol oynayan Drogba, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmasının ardından boşluğunu dolduracak en önemli ismin Kalou olduğunu ifade ederken, vatandaşına da G.Saray'ı tavsiye etti.

5 yıl formasını giydiği Chelsea'nin yeni mukavele önermemesinin ardından bedelsiz olarak Lille'e transfer olan Kalou, Fransız ekibinde daha golcü bir kimliğe bürünmesiyle dikkat çekti. Ligue 1'de ilk sezonunda 28 maçta 14 gol atıp, 5 de asist yapan Kalou, bu sezonu ise 38 maçta 16 gol, 5 asistle tamamladı. Tecrübeli futbolcunun Chelsea'da forma giydiği son sezonunda ise Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam gol sayısı sadece 5 oldu.

2 yıl daha anlaşması var

Drogba'nın Türkiye'yi, İstanbul'u ve G.Saray'ı anlatırken özellikle kendi çektiği taraftar fotoğraflarını Salomon Kalou'ya gösterdiği de öğrenilirken, Aurelien Chedjou'nun transferinde Lille'le kurulan sıcak ilişkiler de sarı-kırmızılıların bu oyuncuyu almaya karar vermesi durumunda avantajı olarak gözüküyor. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Salomon Kalou’nun bonservisi konusunda Lille'in makul bir rakam talep etmesi durumunda G.Saray'ın bu oyuncu için görüşmelere start vermesi bekleniyor.