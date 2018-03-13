Drogba: Yaşım 40 oldu, sezon sonu bırakacağım

Galatasaray'da da forma giyen, dünya futboluna iz bırakmış golcü oyuncu Didier Drogba, sezon sonu emekliliğe ayrılıyor.

Fransız basınından Telefoot'a konuşan Fildişi Sahilli yıldız, "Yaşım artık 40 oldu ve sezon sonu futbolu bırakacağım. Emekliliğimden sonra antrenörlük yapmayı düşünebilirim" dedi. "Üst düzey futbol oynamaya biraz geç yaşta başladım" diye sözlerine devam eden Drogba, "Ancak futbol oynadığım her andan çok fazla haz aldım" dedi.



Afrikalı yıldız, 2012-2013 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'a katılmış. 1.5 yıl içinde oynadığı 53 karşılaşmada 20 kez rakip ağları sarsarken 13 de asist yapmıştı. Ayrıca Chelsea'de oynadığı dönemdeyse 2 kez Premier Lig gol kralı olmuştu.



Dider Drogba, şu anda Amerika 2. Ligi'nde mücadele eden Phoenix Rising FC takımında forma giyiyor.