Drogba yalanlaması



İtalya Serie A takımlarından Inter, Chelsea'nin yıldızlarından Didier Drogba'yı kadrolarına eklemek gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirtti.







İtalya Serie A takımlarından Inter'in yöneticilerinden Marco Branca, Chelsea'nin forvet oyuncusu Didier Drogba ile ilgilenmediklerini söyledi.



Branca, Adriano'nun gönderilip, yerine Drogba'nın alınacağına ilişkin İtalya basınında yer alan iddialara yanıt verdi.



''Drogba gibi bir hayalimiz yok'' diyen Branca, Inter'de de Drogba ile aynı özellikleri taşıyan birçok oyuncu olduğunu ifade etti.



Branca, ''Drogba, Chelsea oyuncusudur ve yıllardır Londra'da birçok başarıya imza atmıştır'' dedi.

