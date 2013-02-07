'Drogba ve Sneijder'in maliyeti 6 milyon Euro'

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, son dönemdeki dev transferlerin kulübe maliyeti hakkında bilgi verdi.



Son dönemde flaş transferlerle dikkat çeken Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, transferlerin maliyetleri hakkında konuştu.

"Spor'da Gelişim" adlı konferans sonrasında CNBC-e'nin sorularını yanıtlayan Aysal, Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder ve Fildişili yıldız Drogba'nın Galatasaray'a toplam maliyetinin yıllık 6 milyon Euro olduğunu söyledi.

Aysal, "Her şeyin bir fiyatı vardır. Sneijder ve Drogba daha önceki transfer paralarına bakıldığında olabilecek en iyi fiyatlara alındı. 1 liralık mal ayrıdır, 10 liralık mal ayrıdır. İkisi de olabilecek en düşük maliyetle Türkiye’ye getirildi" dedi.

Aysal, bu maliyetin içinde maaşlar, transfer paraları ve diğer kulüplere ödenen bütün ücretlerin içinde olduğunu da ifade etti.



'Sermaye artırımı kararına saygılıyız'



Sermaye artırımı hakkında da konuşan Aysal, son beş aydır SPK’dan yanıt beklediklerini ve çıkan son karardan memnun olduklarını söyledi.

Aysal, "Bu uygulamayı biz çıkarmadık. Var olan sistemden faydalanmak istedik ancak olmadı. Üzerimizde bir medya baskısı da vardı ama alınan kararlara saygılıyız" şeklinde konuştu.

"Burada yatırımcı kurumumuz Galatasaray Spor Kulübü, yatırımın yapıldığı yer Galatasaray Sportif A.Ş.'dir" diyen Aysal, Galatasaray'ın gayrimenkulleri ve diğer değerleriyle bu tip sermaye kapasitelerini karşılayabilecek bir kulüp olduğunu belirtti. Aysal, "Ancak kısa vadede bir krediye ihtiyaç duyulabilir ama sermaye artırımı yapabilecek kapasitenin olduğu zaten resmi olarak da açıklandı" diye ekledi.

Galatasaray sermaye artırımı için SPK’ya başvurmuş ancak kurum ay başında yaptığı açıklamada bu isteğin kabul edilmediğini açıklamıştı.