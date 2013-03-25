Drogba: Üzerimde baskı var

Galatasaray'a geldiği için üzerinde baskı hissettiğini söyleyen Didier Drogba, "Her sabah yataktan 'Bugün kendimi kanıtlamalıyım' diye kalkıyorum" dedi.

Fransa'nın Canal + televizyonu Galatasaraylı Didier Drogba ile yaptığı röportajın ikinci bölümünü dün gece yayınladı.

Yıldız futbolcu için İstanbul'a gelen ekibin geçen hafta yayınladığı ilk bölümde daha çok oyuncunun eski takımı Marsilya ile olan ilişkisi üzerinde durulmuş, Çin'den ayrılmasının ardından mavi-beyazlılar yerine Galatasaray'ın yolunu tutan Fildişi Sahilli futbolcu, "Artık bu saatten sonra Marsilya zor" demişti.

Yıldız futbolcunun yeni takımındaki durumunun ön plana çıktığı ikinci bölüm ise 'Galatasaray'ın yeni rehberi' başlığı ile izleyicilere sunuldu. Drogba'nın Türkiye'ye gelişinin futbolseverleri ayaklandırdığı, formasının 2 haftadan kısa bir sürede 57 bin adet sattığı belirtildi, "Drogba kısa sürede Türkiye liginin yıldızı oldu" denildi. Takım arkadaşları Eboue ve Dany'nin yanısıra Beşiktaş'tan Niang ve Fenerbahçeli Sow'un da oyuncu ile ilgili görüşlerine başvurulurken, Drogba da sarı kırmızılı forma altında hissettiklerini açık yüreklilikle paylaştı.

Tecrübeli futbolcu yıldız bir isim olarak Türkiye'ye gelmesinin iyi yanları olduğu kadar, dezavantajlı kısımları da olduğuna dikkat çekti, "Buraya belli bir statü ile geldiğim için üzerimde bir baskı hissediyorum. Her sabah yataktan kalktığımda kendi kendime 'Bugün sahada kendimi kanıtlamalıyım' diyorum. Ancak buna karşın burada olmaktan mutluyum. Daha önce yaşamadığım benzersiz bir deneyim içindeyim" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sene kupa kaldıran Didier Drogba yeniden Devler Arenası'nda olmanın kendisi için harika bir duygu olduğunu da söyledi. 35 yaşındaki oyuncu, "Şampiyonlar Ligi şarkısı eşliğinde sahaya çıkmak ve bu kulvarda oynamak benim için büyük keyif. Umarım yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.