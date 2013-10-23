Drogba Ünal Aysal'ın teklifini geri çevirdi

Galatasaray'ın yıldız forveti Diddier Drogba, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın kendisine önerdiği yardımcı antrenörlük görevini, futbola devam etmek istediği için kabul etmediği belirtildi.

Sabah'ın 'StarAfrica' internet sitesi'ne dayandırdığı habere göre, Senegal karşılaşması için geçtiğimiz hafta ülkesine giden Fildişi Sahilli yıldızın, takım arkadaşlarına "Umarım Tanrı bana gerekli olan sağlığı verir. Ben de 4 yıl daha futbol oynarım" dediğini öne sürdü.

Aysal'ın teklifini reddetti

35 yaşında olan Drogba'nın ayrıca, "Amacım 2014'teki Dünya Kupası'nın yanı sıra, 4 yıl sonra oynanacak Dünya Kupası'nda da forma giyebilmek. Hedefim, Dünya Kupaları'nda gol atan en yaşlı futbolcu olan Roger Milla (42) gibi Afrika'da bir efsane olmak" dediği ifade edildi.