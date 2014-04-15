Drogba sezonu kapatabilir

Galatasaray'ın Fildişili yıldızı Didier Drogba'nın, fıtık sorunu ve ağrıları nedeniyle geçmiş dönemde yurtdışında ameliyatını yapan kliniğe kontol olmaya gittiği ve yapılan tetikler sonucu oyuncunun sezonu kapatabileceği öğrenildi. Özel uçağı ile Fransa'ya giden Drogba için sarı-kırmızılı kulübe yazılı rapor verilecek.

Fildişi sahilli yıldızın, 12 yıldır birlikte çalıştığı doktoru Ali Haşimi'ye kasığındaki sakatlığı göstereceği ve yapılacak kontrollerin ardından Türkiye'ye döneceği belirtildi.

Özel uçağı ile Fransa'ya giden Drogba için sarı-kırmızılı kulübe yazılı rapor verilecek. Bu raporu değerlendirecek olan Galatasaray, özel anlaşmalı olduğu sigorta şirketinden Drogba'nın forma giymediği maçlar için belirli miktar para alacak.

Fenerbahçe maçında sakatlığı henüz tam olarak geçmeden forma giyen deneyimli futbolcu, Sivasspor karşısında oynamak istiyordu. Ancak bu kez diğer kasığında ve belinde sakatlık belirince Sivas'a gidemeyen yıldız oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor önünde takımdaki yerini alamayacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Drogba'nın pubis bölgesinde ağrıları olduğu belirtilirken, kulüp doktorları bu ağrılara rağmen deneyimli oyuncunun sakatlığının pubis olmadığının altını çizdi.

Galatasaray sağlık heyetinin, özel doktoruna görünmesini istediği Drogba, daha önce 2 kez aynı bölgeden kendisini ameliyat eden Ali Haşimi'ye muayene olup İstanbul'a dönecek.

Tecrübeli futbolcunun yaklaşan dünya kupasını düşünerek ameliyat olmak istemediği, gerekirse iğneyle de olsa oynayarak futbol yaşantısını sürdürüp ancak dünya kupasının ardından bıçak altına yatmayı kabul edebileceği öğrenildi. Drogba'nın sezon bitmeden ameliyat olma ihtimalinin çok düşük olduğu belirtildi.

