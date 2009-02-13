Drogba: Servet müthiş biri...







Fildişi Sahili Milli Takımı’nın en değerli yıldızı olan 30 yaşındaki futbolcu, başarılı savunma oyuncumuz için "İngiltere’deki lig maçlarında rakip defanslara karşı bu kadar zorlanmadım. Servet müthiş biri" dedi.



Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Milli Takımımız önceki akşam Fildişi Sahili karşısında İzmir’de önemli bir prova yaparken, herkesin gözü konuk takımın yıldızı Didier Drogba’nın üzerindeydi. İngiltere’de Chelsea’de forma giyen ve değeri yaklaşık 40 milyon Euro olan Fildişi Sahilili futbolcu, maçın son anlarında attığı golle takımını 1-1’lik beraberliğe taşırken, başarılı futbolu yanında hırsı ve kazanma arzusuyla da ön plana çıktı.



20. dakikada Servet Çetin ile giriştiği mücadelede sağ ayak bileğine aldığı darbeyle acıyla kıvrandı, kramponu yırtıldı, ama Drogba hırsla, maça devam etmekte kararlıydı. Mücadeleci futboluyla dikkatleri bir kez daha üzerine çeken 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu maç sonrası sahada kendisine sıkıntılı anlar yaşatan Servet’ten ise övgüyle söz etti. Galatasaray’da forma giyen milli futbolcumuzun sahada kendisine çok sıkıntı yaşattığına dikkat çeken Drogba, "İngiltere’deki lig maçlarında rakip defanslara karşı bu kadar zorlanmadım. Servet müthiş adam. Nefesini oynarken ensemde hissettim. İngiltere’de forma giyen Tuncay Şanlı da çok kaliteli bir forvet oyuncusu" dedi.



Sıcak kanlı insanlarız



Türkleri çok sevdiğini belirtirken İzmir’de gördükleri misafirperverlikten mutlu olduklarına değinen Drogba, ülkemize transferinin ise şu günkü şartlarda mümkün olmadığına değinerek, "Bizler çok pahallı futbolcularız. Türkiye’de kulüplerin bu yüksek rakamları verebileceğini sanmıyorum. Türkiye bu paraları kaldıramaz" diye konuştu.



Fildişi Sahili ve Türk futbolcuların ortak özellikleri olduğuna da değinen Drogba şöyle devam etti: "Mesela Türk futbolcular ve biz Afrikalı oyuncular çok sıcak kanlıyız. Bizler din, dil ve ırk ayrımı yapmıyoruz. Türkler’in bu konudaki yaklaşımları da beni mutlu ediyor. Örneğin eşim müslüman, ama ben hristiyanım. Evimizde hiçbir sorun yok. Önemli olan insanların birbirine saygı ile yaklaşmaları ve düşüncelerine de saygı gösterilmesi.



Heyecanla izleniyorsunuz



Tuncay Şanlı Middlesbrough’ta örnek bir futbolcu. Tugay Kerimoğlu’nu Blackburn Rovers takımından tanıyorum. İnanılmaz saygılı insanlar. Yaklaşımları mükemmel. Dünyanın en zorlu liglerinden birinde oynamak kolay değil. Kişilik yanında fizik ve teknik olarak hazır olmanız gerek."



Milli Takımımızın 2010 Dünya Kupası elemelerinde de başarılı olacağına inandığını dile getiren Drogba, "Türk Milli Takımı’nın 2010 Dünya Kupası finallerinde olmasını Türkler kadar, dünyada birçok futbolseverin de heyecanla beklediğini sanıyorum. Çünkü gittiğiniz her yerde heyecan uyandırıyorsunuz. 2008 Avrupa Şampiyonası’nda izlediğimiz Türk Milli Takımı ve taraftarı inanılmazdı. Maçlarınızı ilgiyle izlemiştik" dedi.