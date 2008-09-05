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Spor

Drogba sakatlıkla boğuşuyor

05 Eylül 2008 03:00



Chelsea'nin santraforu Didier Drogba, takıma her şeyini verebilecek hale gelmeden oynamak için acele etmeyeceğini açıkladı. 

Diziyle ilgili yaşadığı sakatlık problemleri devam eden Fildişili oyuncu, Chelsea için bu sezon henüz forma giyemedi.

Drogba, Uzak Doğu'daki ve Rusya'daki sezon önceki çalışmalarına katılamadığı gibi, mayıs ayındaki Şampiyonlar Ligi finalinden beri takımı için hiçbir maçta görev alamadı.

30 yaşındaki oyuncu, hafta sonu Chelsea rezerv takımının Arsenal rezerv takımını 3-2 yendiği maçta görev aldı ve bir saate yakın sahada kaldı.

Bu maçta görev almasına rağmen Drogba, %100 hazır olmadığı sürece A takımda oynamayacağını söyledi.

Basına konuşan oyuncu, "Kendimi iyi hissediyordum. Fakat tam olarak iyi durumda olduğumu söylemek için henüz erken" dedi.

"Bu çok zor bir durum çünkü senelerdir üç ay sahalardan uzak kalmıyordum. Dönüşüm zor oluyor, hazır olmaya çalışıyorum. Kulübümün de anlayış göstermesini ve takım için her şeyimi verebilecek hale gelene kadar sabır göstermesini bekliyorum"

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