-DROGBA, RONALDO VE ZİDANE YOKSULLAR İÇİN FORMA GİYECEK PİRE (A.A) - 07.12.2010 - BM Kalkınma Programı'nın (UNDP) iyi niyet elçisi, Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nın futbolcusu Didier Drogba, Haiti ve Pakistanlı felaketzedeler için düzenlenecek gösteri maçında Brezilyalı Ronaldo ve Fransız Zinedine Zidane gibi efsanevi futbolcularla forma giyecek. UNDP'nin açıklamasına göre, Yunanistan'ın Pire kentindeki Karaiskakis Stadı'nda 14 Aralıkta oynanacak ''Yoksullukla Mücadele Maçı''ndan elde edilecek gelirin yarısı, bu yıl Haiti'de meydana gelen deprem ve Pakistan'daki sellerden etkilenen 25 milyon kişiye yardım olarak gönderilecek. Premier Lig'de Chelsea'de forma giyen Drogba, 2007'de UNDP iyi niyet elçisi olmasına rağmen bugüne kadar Premier Lig'deki maç temposu nedeniyle yardım amaçlı maçlara katılamadığını söyledi. ''Her zaman bu maçlarda oynamak istedim. İlk kez Premier Lig'in maç takvimi buna izin verdi. Haiti ve Pakistan halklarına yardım etmek ve yoksulluğa karşı mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Ronaldo ve Zidane gibi oyuncuların yanında olacağıma çok seviniyorum'' dedi. UNDP, daha önce 7 kez ''Yoksullukla Mücadele Maçı'' organize etmişti. UNDP'nin diğer iyi niyet elçileri Zidane ve Ronaldo'nun Avrupa'da oynayan yıldız oyunculardan kuracağı takımın Yunanistan'ın Olimpiakos takımıyla karşılaşacağı maçı, İsviçreli hakem Massimo Busacca yönetecek. Maça ev sahipliği yapacak Olimpiakos takımı da kendine düşen payı, Pire'deki yoksullara yardımda kullanacak.