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Spor

Drogba özür diledi

Ovrebo'ya sözlü saldırıda bulunan Chelsea'nin santrforu Didier Drogba, internet sitesinden özür mesajı yayınladı.

08 Mayıs 2009 03:00


Barcelona maçı sonrası hakem Ovrebo'ya sözlü saldırıda bulunan Chelsea'nin santrforu Didier Drogba, internet sitesinden özür mesajı yayınladı. 


Chelsea ile Barcelona arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçının ardından karşılaşmanın Norveçli hakemi Tom Henning Ovrebo'ya sözlü saldırıda bulunan Didier Drogba özür diledi.

1-1 biten ve Barcelona'nın finalist olduğu maçta Chelseali oyuncular en az 3 penaltılarının verilmediğini iddia ederek Ovrebo'dan şikayetçi olmuştu. Maviler'in Fildişi Sahilli futbolcusu Didier Drogba, son düdükle birlikte Norveçli hakemin üzerine gitmiş ve ağzından hoş olmayan cümleler çıkmıştı. İşin ilginç yanı kaptan John Terry ve teknik direktör Guus Hiddink de Drogba'ya arka çıkmıştı.

Drogba, kendine ait internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Maç sırasında olanlardan sonra çok üzgündüm. Ama televizyondan yaptıklarımı izleyince aşırı tepki verdiğimi fark ettim” ifadesini kullandı.

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