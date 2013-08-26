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Spor

Drogba oyundan çıkarılmasına sinirlendi

66. dakikada sahayı terk eden Drogba, yedek kulübesi yerine sinirli bir şekilde doğruca soyunma odasının yolunu tuttu

26 Ağustos 2013 12:53

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Didier Drogba, 1-1 biten Bursaspor maçında kafaları karıştırdı. Oyunda kaldığı süre boyunca pek fazla konsantre bir portre çizmeyen Fildişili oyuncu, yerini Emre Çolak'a bırakırken yaptığı hareketler ve yüz ifadesi ile herkesi şaşırttı.

Maçın ardından açıklamam yapan Galatasaray kaleci antrenörü Taffarel, Drogba'nın oyundan sinirli bir şekilde çıktığının hatırlatılması üzerine "Sadece Drogba için değil, tüm oyuncular adrenalin hat safhada olduğu için o an tepki gösterebilirdi. Önde olan bir Galatasaray vardı ve çift forvet oynuyorduk. İki forvetten ziyade orta sahada artı bir kişi bize daha çok katkı sağlayacaktı. Drogba'da sakin düşününce bunu anlayacaktır" cevabını verdi.

 

Maçtan önce ısınırken sakatlandı

 

Drogba, Bursa maçı öncesinden ise takımla birlikte ısınırken omzundan bir sakatlık geçirdi. Teknik heyeti korkutan sakatlık sonrası Umut Bulut takımla ısınsa da doktorların müdahalesi ile yıldız oyuncu mücadeleye ilk 11'de başladı.

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