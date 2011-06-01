Drogba olmazsa ilk hedef Vucinic

T24 - Drogba’nın Chelsea’den ayrılıp ayrılmayacağı bugün belli olacak. Olumsuz haber gelirse Roma’nın Karadağlı golcüsüne yönelecek Cimbom, Totti için de pusuda bekliyor.

G.Saray bugün İngiltere’den gelecek hayırlı haberi bekliyor. “Drogba, Chelsea’den bonservisini alabilecek mi?” sorusunun cevabı bugün öğlene kadar yanıt bulacak. Cevabı verecek kişi ise İngiliz devinin Rus sahibi Roman Abramovich.

Dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan Rus işadamı bugün Drogba’yla ilgili son sözünü söyleyecek.. Eğer Fildişi Sahilli yıldıza vize verirse G.Saray oyuncunun transferinde ilk sırada.. Ancak olumsuz bir karar çıkarsa sarı-kırmızılı yönetim mecburen alternatiflere yönelecek..



Vucinic 10 gol attı

Vatan gazetesinin haberine göre; Drogba’dan gelecek olası olumsuz habere karşı B planını hazırlayan sarı-kırmızılılar rotasını Roma’ya çevirecek ve gündemin ilk sırasına teknik direktör Fatih Terim’in isteği doğrultusunda Mirko Vucinic’i alacak.

Sözleşmesi 2013’te bitecek olan ve bu sezon Serie A’da 27 maçta 10 gol atan 27 yaşındaki Karadağlı golcünün transfer çalışmalarına başlayacak olan G.Saray yönetimi ayrıca bir başka dünya yıldızının transferi için de pusuda bekliyor..



Gözler Roma'da

Gelecek sezon İtalya’yı Avrupa Ligi’nde temsil edecek olan ve şampiyonluk hedefi için yeniden yapılanma çalışmalarına start veren Roma, eğer efsanevi kaptanı Francesco Totti ile yollarını ayırma kararı alırsa G.Saray anında devreye girecek.. 34 yaşında olan ve kariyeri boyunca Roma’dan başka takımın formasını giymeyen süper yıldızı transfer etmek isteyen G.Saray yönetimi, bu nedenle İtalyan ekibindeki gelişmeleri de yakından izliyor.



