Drogba, ocak ayında Galatasaray'da

T24 - Chelsea'nin Fildişi Sahilili golcüsü Drogba'nın menajeri Francis Kacou, 'Bir aksilik olmazsa Didier, Ocak 2012'de G.Saray'a transfer olacak' dedi.



G.Saray'ın 'bitmeyen sevdası' Drogba konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Chelsea'nin Fildişi Sahilili golcüsünün menajeri Francis Kacou, abidjan.net adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, 'G.Saray, ondan asla vazgeçmedi. Ona çok değer verdiğini kanıtladı. Bir aksilik yaşanmazsa, Didier Ocak 2012'de G.Saray'a imza atacak' dedi.



G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Drogba'nın transferiyle ilgili ilginç konuştu: 'Kampta olduğumuz için basından duyduk! Temmuzdan beri çalışmalar var ama belki kamptan çıkınca duyarız' dedi.





