T24 LogoT24 Logo
Spor

Drogba, ocak ayında Galatasaray'da

Drogba'nın menajeri Francis Kacou, 'Bir aksilik olmazsa Didier, Ocak 2012'de G.Saray'a transfer olacak' dedi.

26 Eylül 2011 03:00

T24 - Chelsea'nin Fildişi Sahilili golcüsü Drogba'nın menajeri Francis Kacou, 'Bir aksilik olmazsa Didier, Ocak 2012'de G.Saray'a transfer olacak' dedi.


G.Saray'ın 'bitmeyen sevdası' Drogba konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Chelsea'nin Fildişi Sahilili golcüsünün menajeri Francis Kacou, abidjan.net adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, 'G.Saray, ondan asla vazgeçmedi. Ona çok değer verdiğini kanıtladı. Bir aksilik yaşanmazsa, Didier Ocak 2012'de G.Saray'a imza atacak' dedi.


G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Drogba'nın transferiyle ilgili ilginç konuştu: 'Kampta olduğumuz için basından duyduk! Temmuzdan beri çalışmalar var ama belki kamptan çıkınca duyarız' dedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24